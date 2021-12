Andreas Harms 13.04.2015 Aktualisiert am 01.04.2020 - 16:32 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Dividenden sind die neuen Zinsen Die besten Fonds für Dividendenjäger

Es ist Frühling, und rund um den Globus zeigen sich Unternehmen in Sachen Dividenden so spendabel wie nie. Nur deutsche Anleger wollen sich noch nicht so recht auf den Geldsegen einlassen. Letztlich bleibt ihnen aber kaum eine Wahl.