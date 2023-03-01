Trotz Inflation und Zinsplus Dividenden erreichen erneut Rekordhoch

Dividenden erreichen wieder Rekordhoch
In diesem Jahr sollten die weltweiten Dividenden auf 1,6 Billionen US-Dollar steigen. Das erwartet Janus Henderson.
Im vergangenen Jahr kletterten die Dividenden international laut einem aktuellen Bericht des Asset Managers bereits auf eine Rekordsumme von 1,56 Billionen Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 8,4 Prozent. Bereinigt um den Anstieg des US-Dollars und niedrigere Sonderdividenden belief sich das Plus sogar auf 13,9 Prozent.
Top-Dividendenzahler waren im vergangenen Jahr:
- BHP
- Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras
- Microsoft
- Apple
- China Construction Bank
In Deutschland war erstmals seit 2018 wieder der Autohersteller Mercedes Dividendenkönig.
|2019
|2020
|2021
|2022
|Schwellenländer
|104,6 / +0,6%
|104,4 / -0,3%
|133,9 / +28,3%
|151,4 / +13,1%
|Europa
(ohne Großbritannien)
|247,9 / -2,2%
|168,8 / -31,9%
|229,1 / +35,8%
|154,7 /+11,2%
|Japan
|84,8 / +7,7%
|80,5 / -5,1%
|81,8 / +1,6%
|73,6 / -10,0%
|Nordamerika
|535,5 / +5,1%
|551,0 / +2,9%
|572,6 / +3,9%
|631,1 / +10,2%
|Asien-Pazifik
(ohne Japan)
|158,5 / +2,5%
|128,3 / -19,0%
|172,5 / +34,4%
|184,9 / +7,2%
|Großbritannien
|103,9 / +3,6%
|63,1 / -39,3%
|87,5 / +38,6%
|89,1 / +1,9%
|Dividenden außerhalb der Top-1.200
|156,7 / +2,9%
|139,0 / -11,3%
|162,1 / +16,6%
|175,7 /+8,4%
|Summe
|1.391,9 / +2,9%
|1.235,0 / -11,3%
|1.439,4 /+16,6%
|1.560,6 /+8,4%
Quelle: Janus Henderson; Stand: 31. Dezember 2022
In Schwellenländern, dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) und in Europa kletterten die Dividenden auf bereinigter Basis im vergangenen Jahr um etwa ein Fünftel.
Das Wachstum in den USA war weniger als halb so hoch wie in den übrigen Ländern. Janus Henderson zufolge lag das vor allem daran, dass die USA weniger von den großen Markttrends des Jahres 2022 beeinflusst wurden, aber auch daran, dass die US-Dividenden während der Pandemie sehr stabil waren und sich daher weniger stark erholten. Dennoch lag das US-Wachstum über seinem langfristigen Durchschnitt.
Das Gesamtwachstum in Japan wurde durch den schwachen Yen erheblich beeinträchtigt, doch stiegen die Dividenden auf bereinigter Basis um ein Sechstel. In Großbritannien kletterten die Dividenden um 12,1 Prozent.
|Bereinigtes Wachstum
|Sonderdividenden
|Währungseffekte
|Index- und Kalendereffekte
|Gesamtes Dividendenwachstum
|Schwellenländer
|+19,6%
|+2,2%
|-1,5%
|-8,1%
|+12,1%
|Europa
(ohne Großbritannien)
|+20,4%
|+3,6%
|-11,3%
|-1,5%
|+11,2%
|Japan
|16,3%
|-1,2%
|-17,6%
|-7,5%
|-10,0%
|Nordamerika
|8,0%
|2,4%
|-0,3%
|0,1%
|+10,2%
|Asien-Pazifik
(ohne Japan)
|+21,7%
|-6,9%
|-4,2%
|-3,3%
|+7,2%
|Großbritannien
|+12,1%
|-2,7%
|-5,4%
|-2,0%
|+1,9%
|Summe
|13,9%
|0,8%
|-4,4%
|-1,9%
|+8,4%
Quelle: Janus Henderson; Stand: 31. Dezember 2022
Ein besonders starkes Dividendenwachstum beobachtete Janus Henderson bei Öl- und Gasproduzenten. Die steigenden Energiepreise erlaubten den Unternehmen, ihre Ausschüttungen um zwei Drittel erhöhten. Sie trugen im vergangenen Jahr fast ein Viertel zum weltweiten Dividendenanstieg bei.
|Bereinigtes Wachstum
|Gesamtwachstum
|Grundstoffe
|1,8%
|-4,4%
|Basiskonsumgüter
|7,0%
|-5,1%
|Zyklische Konsumgüter
|37,0%
|+23,5%
|Finanzwesen
|13,0%
|+9,7%
|Gesundheitswesen & Pharmazeutik
|6,5%
|+2,4%
|Industriegüter
|30,5%
|+19,0%
|Öl, Gas & Energie
|34,9%
|+56,3%
|Technologie
|13,8%
|+0,4%
|Kommunikation & Medien
|0,2%
|-7,5%
|Versorger
|2,4%
|-8,2%
Quelle: Janus Henderson; Stand: 31. Dezember 2022