Trotz Inflation und Zinsplus Dividenden erreichen erneut Rekordhoch

Unternehmen zahlten weltweit im vergangenen Jahr 1,56 Billionen US-Dollar Dividenden an Anleger aus – so viel wie nie zuvor. In diesem Jahr soll ein weiteres Plus zu Buche stehen. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Asset Managers Janus Henderson hervor.