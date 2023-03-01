Trotz Inflation und Zinsplus Dividenden erreichen erneut Rekordhoch

Im vergangenen Jahr zahlten Unternehmen weltweit 1,56 Billionen US-Dollar Dividenden an Anleger aus – so viel wie nie zuvor. In diesem Jahr soll ein weiteres Plus zu Buche stehen. Das geht aus einem Bericht des Asset Managers Janus Henderson hervor.

Microsoft-Shop in New York: Der Software-Entwickler gehörte im vergangenen Jahr zu den Top-Dividendenzahlern.

In diesem Jahr sollten die weltweiten Dividenden auf 1,6 Billionen US-Dollar steigen. Das erwartet Janus Henderson.

Im vergangenen Jahr kletterten die Dividenden international laut einem aktuellen Bericht des Asset Managers bereits auf eine Rekordsumme von 1,56 Billionen Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 8,4 Prozent. Bereinigt um den Anstieg des US-Dollars und niedrigere Sonderdividenden belief sich das Plus sogar auf 13,9 Prozent.

Top-Dividendenzahler waren im vergangenen Jahr:

BHP

Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras

Microsoft

Apple

China Construction Bank

In Deutschland war erstmals seit 2018 wieder der Autohersteller Mercedes Dividendenkönig.

So hoch waren die Dividenden in den Jahren 2019 bis 2022 (in Mrd. US-Dollar) 2019 2020 2021 2022 Schwellenländer 104,6 / +0,6% 104,4 / -0,3% 133,9 / +28,3% 151,4 / +13,1% Europa

(ohne Großbritannien) 247,9 / -2,2% 168,8 / -31,9% 229,1 / +35,8% 154,7 /+11,2% Japan 84,8 / +7,7% 80,5 / -5,1% 81,8 / +1,6% 73,6 / -10,0% Nordamerika 535,5 / +5,1% 551,0 / +2,9% 572,6 / +3,9% 631,1 / +10,2% Asien-Pazifik

(ohne Japan) 158,5 / +2,5% 128,3 / -19,0% 172,5 / +34,4% 184,9 / +7,2% Großbritannien 103,9 / +3,6% 63,1 / -39,3% 87,5 / +38,6% 89,1 / +1,9% Dividenden außerhalb der Top-1.200 156,7 / +2,9% 139,0 / -11,3% 162,1 / +16,6% 175,7 /+8,4% Summe 1.391,9 / +2,9% 1.235,0 / -11,3% 1.439,4 /+16,6% 1.560,6 /+8,4%

Quelle: Janus Henderson; Stand: 31. Dezember 2022

In Schwellenländern, dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) und in Europa kletterten die Dividenden auf bereinigter Basis im vergangenen Jahr um etwa ein Fünftel.

Das Wachstum in den USA war weniger als halb so hoch wie in den übrigen Ländern. Janus Henderson zufolge lag das vor allem daran, dass die USA weniger von den großen Markttrends des Jahres 2022 beeinflusst wurden, aber auch daran, dass die US-Dividenden während der Pandemie sehr stabil waren und sich daher weniger stark erholten. Dennoch lag das US-Wachstum über seinem langfristigen Durchschnitt.

Das Gesamtwachstum in Japan wurde durch den schwachen Yen erheblich beeinträchtigt, doch stiegen die Dividenden auf bereinigter Basis um ein Sechstel. In Großbritannien kletterten die Dividenden um 12,1 Prozent.

So stark stiegen die Dividenden in den Weltregionen im Jahr 2022 Bereinigtes Wachstum Sonderdividenden Währungseffekte Index- und Kalendereffekte Gesamtes Dividendenwachstum Schwellenländer +19,6% +2,2% -1,5% -8,1% +12,1% Europa

(ohne Großbritannien) +20,4% +3,6% -11,3% -1,5% +11,2% Japan 16,3% -1,2% -17,6% -7,5% -10,0% Nordamerika 8,0% 2,4% -0,3% 0,1% +10,2% Asien-Pazifik

(ohne Japan) +21,7% -6,9% -4,2% -3,3% +7,2% Großbritannien +12,1% -2,7% -5,4% -2,0% +1,9% Summe 13,9% 0,8% -4,4% -1,9% +8,4%

Quelle: Janus Henderson; Stand: 31. Dezember 2022

Ein besonders starkes Dividendenwachstum beobachtete Janus Henderson bei Öl- und Gasproduzenten. Die steigenden Energiepreise erlaubten den Unternehmen, ihre Ausschüttungen um zwei Drittel erhöhten. Sie trugen im vergangenen Jahr fast ein Viertel zum weltweiten Dividendenanstieg bei.

Im Branchenvergeich: So entwickelten sich die Dividenden im Jahr 2022 Bereinigtes Wachstum Gesamtwachstum Grundstoffe 1,8% -4,4% Basiskonsumgüter 7,0% -5,1% Zyklische Konsumgüter 37,0% +23,5% Finanzwesen 13,0% +9,7% Gesundheitswesen & Pharmazeutik 6,5% +2,4% Industriegüter 30,5% +19,0% Öl, Gas & Energie 34,9% +56,3% Technologie 13,8% +0,4% Kommunikation & Medien 0,2% -7,5% Versorger 2,4% -8,2%

Quelle: Janus Henderson; Stand: 31. Dezember 2022