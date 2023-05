Sam Witherow von JP Morgan AM „Dividenden haben nicht im gleichen Maß angezogen wie die Gewinne“

DAS INVESTMENT: Herr Witherow, in Europa herrscht immer noch Krieg, die Bankenwelt büßt an Vertrauen ein, die Inflation ist nach wie vor hoch. Big Tech baut Tausende von Arbeitsplätzen ab, viele Menschen schränken ihre Ausgaben ein. Nicht gerade die beste Grundlage für Dividendenunternehmen, um langfristig zu wachsen und zu gedeihen. Wie ist Ihr Ausblick für globale Dividendenwerte?

Sam Witherow: Dividendenaktien entwickeln sich in der Regel gut, sobald zwei Dinge gegeben sind: Wenn die Ausgangsbewertung für die Kategorie relativ günstig ist und wenn die Dividenden stabil bleiben, besser noch wachsen. Das konnten wir in den vergangenen Jahren mehrfach beobachten, und diese beiden Bausteine sind heute ebenfalls vorhanden.

Was meinen Sie mit günstigen Bewertungen?

Witherow: Ich skizziere kurz, wo wir momentan stehen: Das gegenwärtige Bewertungslevel hatten wir zuletzt bei der Dotcom-Blase. Damit meine ich die massive Überbewertung der Tech-Aktien und eine entsprechende Unterbewertung der Qualitätstitel. In diesem Fall sprechen wir von einem echten Discount. In den letzten 15 bis 18 Monaten hat sich dieser Abstand schon etwas verkleinert, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns.

Die Zeichen stehen auf Rezession, viele Marktteilnehmer agieren vorsichtig. In solchen Zeiten werden erfahrungsgemäß Dividenden gekürzt. Was macht Sie so zuversichtlich, dass die Ausschüttungen stabil bleiben oder gar wachsen?

Witherow: Normalerweise werden in einer Rezession, vor allem in einer Gewinnrezession, die Dividenden gekürzt, wenn auch nicht im gleichen Maß, wie die Erträge zurückgehen. In diesem Jahr hat sich jedoch die Dynamik verändert. Diese Rezession sollte sich unserer Einschätzung nach eher wie 2001 abspielen, als die Dividenden ebenfalls sehr widerstandsfähig waren. Der Grund dafür ist simpel: Die Ausschüttungsquoten sind so niedrig wie nie zuvor.

Woran liegt das?

Witherow: Weil die aktuelle Krise bereits zwei Jahre nach der letzten Krise eingetreten ist. Mit Covid sind die Dividenden im Schnitt um 12 Prozent zurückgegangen, die Gewinne sanken jedoch weitaus stärker. Dann haben sich die Gewinne massiv erholt. Die Dividenden haben allerdings nicht im gleichen Maß angezogen.

Der Moment nach Krisen gilt historisch als gute Einstiegsgelegenheit für Dividendenaktien. Sie erwarten für die nächsten 5 Jahre ein Dividendenwachstum von 7 Prozent pro Jahr. Ist das nicht sehr optimistisch in Anbetracht der Umstände in der Welt?

Witherow: Es geht nicht um dieses Jahr, das ist ein Durchschnitt der kommenden fünf Jahre. Dieses Jahr dürften wir lediglich bei 1 oder 1,5 Prozent landen.

In Ihrem Fonds sind Banken übergewichtet. Haben die letzten Monate – ich nenne nur die Pleiten der Signature Bank, Silicon Valley Bank und Credit Suisse – Sie zum Umdenken bewogen?

Witherow: Als im Frühjahr diese Thematik aufkam, waren knapp 10 Prozent des Portfolios diesem Sektor zugeordnet. Wir konzentrierten uns jedoch auf große, multinationale Konzerne wie die Bank of America, Toronto, Dominion, DWS und die Bank of Singapore. Das alles sind internationale Unternehmen mit breit gestreuten Einlagen, viel Liquidität und sehr hoher Kapitalausstattung. Und am wichtigsten: mit einer sehr hohen Rentabilität. Denn das ist die beste Verteidigungslinie gegen all diese Probleme. Aber natürlich haben uns die letzten Monate dazu veranlasst, die Positionen noch einmal sorgfältig unter die Lupe zu nehmen. Denn es war ziemlich schockierend, wie schnell sich diese Dinge entwickelt haben.

Eine Bank kollabierte gefühlt in Stunden.

Witherow: Das haben wir 1994 schon einmal erlebt. Damals gab es einen ähnlichen Anstieg der Zinssätze in einer ähnlichen Liquiditätskrise, die durch Einlagenflucht ausgelöst wurde. Und ganz ehrlich: In den USA gehen jedes Jahr Banken pleite. Aber die Geschwindigkeit, mit der die Dinge zuletzt geschahen, hat uns überrascht.

Ergaben sich daraus Konsequenzen für den Fonds?

Witherow: Wir haben einige Anpassungen vorgenommen und angemessen auf jene Bereiche reagiert, in denen es Anlass zu langfristigen Rentabilitätssorgen gibt. Aber insgesamt sind wir nach wie vor zuversichtlich, dass die Banken ihre Dividenden in diesem, im nächsten und auch im übernächsten Jahr ausschütten können und halten aktuell nach wie vor eine leichte Übergewichtung im Banksektor.

Mit Ihrem Global Dividend Fund streben Sie höhere Dividendenrenditen bei schnellerem Wachstum und gleichzeitig geringeren Kürzungen an. Das klingt ambitioniert und ähnlich herausfordernd wie die Quadratur des Kreises.

Witherow: Ich beschönige nichts, das ist wirklich keine einfache Aufgabe. Aber schon heute haben wir eine 30 Prozent höhere Dividendenrendite als der breite Markt.

Beim Dividendenwachstum liegen Sie jedoch nur 20 Basispunkte darüber.

Witherow: Das zeigt, dass der Markt nicht so ineffizient ist, wie er manchmal dargestellt wird. Aber dennoch ist das meiner Meinung nach ein überzeugendes Gesamtrenditeversprechen: 3,2 Prozent Dividendenrendite mit auf lange Sicht 7 Prozent jährlichem Wachstum.

Christoph Fröhlich, Chefredakteur DAS INVESTMENT (links) und Portfoliomanager Sam Witherow im Gespräch © Malte Dreher

Im Hintergrund analysieren bei Ihnen 90 Analysten mehr als 2500 Dividenden-Titel. Solche Kapazitäten haben nicht alle Investmenthäuser.

Witherow: Dieses Expertenwissen kombiniert mit einem riesigen Datenbestand ist einer unserer größten Vorteile. So können wir in krisenartigen Momenten zurückblicken und uns ansehen, was in früheren Fällen passiert ist - und welche Chancen sich bieten. Es ist eine unglaublich mächtige Ressource, mit der Portfoliomanager wie ich arbeiten können.

Mit Ihrem Analysten-Team im Rücken wählen Sie aus 2500 Titeln am Ende um die 70 aus, die es ins Portfolio schaffen. Worauf legen Sie im derzeitigen Umfeld Wert?

Witherow: Das Ziel unseres Fonds ist es, den Anlegern ein breites Engagement in globalen Sektoren zu bieten. Wir sind flexibel und müssen keine großen Sektorwetten eingehen.

Sam Witherow von JP Morgan: „Die Preissetzungsmacht hat in vielen Bereichen ein vorläufiges Ende erreicht“ © Christoph Fröhlich

Sie haben 2022 Ihre Anteile in Basiskonsumgütern reduziert. Dabei beschwören andere Marktteilnehmer, dass deren beste Tage nun erst angebrochen sind.

Witherow: Hersteller von Basiskonsumgütern kämpfen mit drei Dingen: Die Preissetzungsmacht hat in vielen Bereichen ein vorläufiges Ende erreicht, die Kosten sind enorm gewachsen und die Aktien nicht gerade billig. In den nächsten zwei Jahren werden diese Werte nicht die Defensivität für das Portfolio bieten, die man sich von dieser Kategorie am Vorabend einer Rezession wünscht.

Sie glauben auch nicht an den Boom der Schwellenländer?

Witherow: Wir sind fundamental von Europa überzeugt. Dementsprechend können wir in unserem Portolio nicht zugleich in Schwellenländern übergewichtet sein. Denn es gibt einige Gemeinsamkeiten: Europa ist stark schwellenmarktorientiert, dadurch würde die Gesamtzyklizität des Portfolios zu stark ansteigen. Unsere Anleger erwarten aber ein defensives Portfolio.

Dabei bieten Schwellenländer im Schnitt ein höheres Dividendenwachstum.

Witherow: Das stimmt. Aber in den Schwellenländern herrscht auch eine ziemlich ausschüttungsorientierte Dividendenkultur vor. Egal wie hoch die Gewinne sind, sie schütten 30 bis 40 Prozent dieses Wertes aus. Sollten wir also in eine mögliche Rezession gehen, werden wir in diesem Bereich wahrscheinlich die größte Dividendenvolatilität erleben, da die Unternehmen nicht den gleichen eingangs erwähnten Puffer haben wie in den anderen Regionen.

Sie betonen die Bedeutung von Dividendenwachstum. Welche Sektoren haben attraktive Dividendenrenditen, bei denen Sie dennoch eher vorsichtig agieren?

Witherow: Uns fällt es schwer, viel Geld in Telekommunikationsunternehmen zu investieren. Denn das ist ein Markt mit unerbittlichem Wettbewerb. Den Unternehmen ist es nur in Ausnahmefällen gestattet, über Jahre hinweg überschüssigen Cashflow zu erzielen, denn die Regulierungsbehörden zwingen sie ständig dazu, die Preise zu senken und die Investitionen in ihre Netze zu erhöhen. Für uns ist eines der wichtigsten Kriterien, dass Unternehmen in der Lage sind, ein zugrunde liegendes Gewinnwachstum zu erzielen. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis Dividenden gekürzt werden, sobald die Erträge nicht mehr wachsen. Das macht diesen Sektor herausfordernd.

Wie sieht es mit Rohstoffunternehmen aus? Einige Goldminenbetreiber haben Dividendenrenditen von mehr als 10 Prozent. Sind die für Sie attraktiv?

Witherow: Wer seine Dividendenrendite auf diese Weise maximieren möchte, für den ist unsere Strategie nicht der richtige Weg. Wir konzentrieren uns nur auf Unternehmen, die ein hohes Ausschüttungsniveau bei langfristigem Ertragswachstum aufrechterhalten können. Dafür braucht man nicht unbedingt Steigerungen im mittleren zweistelligen Bereich. Wenn ein Unternehmen seine Erträge solide im mittleren einstelligen Bereich steigern kann, genügt das, um die Dividende langfristig zu halten.

Über den Interviewten:

Sam Witherow ist Fondsmanager des JPM Global Dividend Fund