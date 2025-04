Sogenannte Dividendenaristokraten zahlen regelmäßig Dividenden aus und heben diese zusätzlich kontinuierlich an. In den USA hat die DZ Bank 28 solcher Titel ausgemacht.

In Zeiten unruhiger Märkte suchen Anleger nach Stabilitätsankern im Portfolio. Für regelmäßige Ausschüttungen – auch in Krisenzeiten – können Dividendenaktien sorgen. Vorsichtigen Anlegern empfehlen die Analysten der DZ Bank in einer aktuellen Untersuchung, auf sogenannte Dividendenaristokraten zu setzen, die kontinuierlich Dividenden gezahlt und angehoben haben. Das sei oft ein Indiz für ein erfolgreiches und etabliertes Geschäftsmodell, heißt es in der Analyse.

Rendite der Dividendenaristokraten steigt stetig an

Neben stabilen Ausschüttungen zähle bei der Bestimmung der Dividendenaristokraten zudem die Qualität der Bilanz, so Stephen Schneider, Analyst bei der DZ Bank: „Dies verspricht nachhaltige Ausschüttungen.“ Für Anleger spannend: Bei stetiger Erhöhung der Dividende steigen die Renditen der Aristokraten im Laufe der Zeit kontinuierlich weiter an. „Somit kann der Investor von einer dynamisierten Ausschüttung sowie von einer Art Zinseszinseffekt profitieren,“ sagt Schneider.

Die DZ Bank hat für verschiedene Regionen Dividendenaristokraten identifiziert. In Deutschland sind es 14 Titel, die Sie hier finden. Für das übrige Europa kommen die Analysten auf 16 Aktien, die wir hier zeigen. In den USA hat die DZ Bank 28 solcher Unternehmen ausgemacht.

Welche US-amerikanischen Aktien zu den Dividendenaristokraten zählen, also regelmäßig Dividende gezahlt und angehoben haben, zeigen wir auf den folgenden Seiten – sortiert nach Alphabet (Stand der DZ-Bank-Studie: 17. März 2025).

Abbvie

ISIN: US00287Y1091



Branche: Healthcare/Biotechnologie

Dividendenhistorie über 20 Jahre (gezahlt/mindestens stabil/erhöht): 12/11/11 Jahre

Jährliche Wachstumsrate der Dividende über 10 Jahre (CAGR): 12 Prozent

Dividendenrendite 2025 (erwartet): 2,3 Prozent

Dividendenrendite 2026 (erwartet): 3,2 Prozent