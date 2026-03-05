Dividendenaristokraten: Die Namen abseits von Coca-Cola und P&G
Geopolitische Schocks testen Portfolios auf ihre wahre Qualität. Der Reflex ist immer derselbe: Risikoabbau, Absicherung, Flucht in vermeintlich sichere Häfen. Was dabei oft übersehen wird, ist eine Assetklasse, die ihre Qualität nicht erst seit dieser Woche unter Beweis stellt – sondern seit mindestens vier Jahrzehnten.
Wenn die Rede auf Dividendenaristokraten kommt, fallen immer dieselben Namen: Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Solide Titel, keine Frage – aber mit Renditen von unter 3 Prozent auch keine Einkommensmaschinen. Wir haben die Liste enger gezogen: Nur Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 40 Jahren jedes Jahr erhöht haben und dabei heute noch eine Rendite von mindestens 4 Prozent liefern. Das ist eine deutlich kürzere Liste. Und eine deutlich interessantere.
Was diese Titel verbindet, ist keine Branche, sondern strukturelle Stärke: Preissetzungsmacht, stabile Cashflows und ein Management, das den Ausschüttungsrekord als Verpflichtung begreift. In einem Umfeld wie dem aktuellen ein ernstzunehmender Baustein für einkommensorientierte Portfolios.
Auf den folgenden Seiten stellen wir die Aristokraten vor, sortiert nach aufsteigender Dividendenrendite.
Stanley Black & Decker
Dividendensteigerung: seit 59 Jahren
Dividendenrendite: 4,15 Prozent
Branche: Investitionsgüter
Land: USA
Clorox
Dividendensteigerung: seit 49 Jahren
Dividendenrendite: 4,20 Prozent
Branche: Haushalt und persönliche Produkte
Land: USA
Hormel Foods
Dividendensteigerung: seit 60 Jahren
Dividendenrendite: 4,76 Prozent
Branche: Nahrung, Getränke und Tabakwaren
Land: USA
Kimberly-Clark
Dividendensteigerung: seit 54 Jahren
Dividendenrendite: 4,83 Prozent
Branche: Haushalt und persönliche Produkte
Land: USA
T. Rowe Price Group
Dividendensteigerung: seit 40 Jahren
Dividendenrendite: 5,55 Prozent
Branche: Finanzdienstleistungen
Land: USA
Universal Corporation
Dividendensteigerung: seit 55 Jahren
Dividendenrendite: 6,08 Prozent
Branche: Nahrung, Getränke und Tabakwaren
Land: USA
Altria Group
Dividendensteigerung: seit 56 Jahren
Dividendenrendite: 6,16 Prozent
Branche: Nahrung, Getränke und Tabakwaren
Land: USA
Universal Health Realty Income Trust
Dividendensteigerung: seit 40 Jahren
Dividendenrendite: 6,77 Prozent
Branche: Immobilien Investment Trusts (Reits)
Land: USA
Old Republic International
Dividendensteigerung: seit 45 Jahren
Dividendenrendite: 8,68 Prozent
Branche: Versicherungen
Land: USA