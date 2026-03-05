Geopolitische Schocks testen Portfolios auf ihre wahre Qualität. Der Reflex ist immer derselbe: Risikoabbau, Absicherung, Flucht in vermeintlich sichere Häfen. Was dabei oft übersehen wird, ist eine Assetklasse, die ihre Qualität nicht erst seit dieser Woche unter Beweis stellt – sondern seit mindestens vier Jahrzehnten. 

Wenn die Rede auf Dividendenaristokraten kommt, fallen immer dieselben Namen: Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Solide Titel, keine Frage – aber mit Renditen von unter 3 Prozent auch keine Einkommensmaschinen. Wir haben die Liste enger gezogen: Nur Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 40 Jahren jedes Jahr erhöht haben und dabei heute noch eine Rendite von mindestens 4 Prozent liefern. Das ist eine deutlich kürzere Liste. Und eine deutlich interessantere.

Was diese Titel verbindet, ist keine Branche, sondern strukturelle Stärke: Preissetzungsmacht, stabile Cashflows und ein Management, das den Ausschüttungsrekord als Verpflichtung begreift. In einem Umfeld wie dem aktuellen ein ernstzunehmender Baustein für einkommensorientierte Portfolios.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die Aristokraten vor, sortiert nach aufsteigender Dividendenrendite.

Stanley Black & Decker

Dividendensteigerung: seit 59 Jahren

Dividendenrendite: 4,15 Prozent

Branche: Investitionsgüter

Land: USA 

Clorox

Dividendensteigerung: seit 49 Jahren

Dividendenrendite: 4,20 Prozent

Branche: Haushalt und persönliche Produkte

Land: USA   

Hormel Foods 

Dividendensteigerung: seit 60 Jahren

Dividendenrendite: 4,76 Prozent

Branche: Nahrung, Getränke und Tabakwaren

Land: USA  

Kimberly-Clark 

Dividendensteigerung: seit 54 Jahren

Dividendenrendite: 4,83 Prozent

Branche: Haushalt und persönliche Produkte

Land: USA  

T. Rowe Price Group

Dividendensteigerung: seit 40 Jahren

Dividendenrendite: 5,55 Prozent

Branche: Finanzdienstleistungen

Land: USA 

Universal Corporation 

Dividendensteigerung: seit 55 Jahren

Dividendenrendite: 6,08 Prozent

Branche: Nahrung, Getränke und Tabakwaren

Land: USA  

Altria Group

Dividendensteigerung: seit 56 Jahren

Dividendenrendite: 6,16 Prozent

Branche: Nahrung, Getränke und Tabakwaren

Land: USA  

Universal Health Realty Income Trust 

Dividendensteigerung: seit 40 Jahren

Dividendenrendite: 6,77 Prozent

Branche: Immobilien Investment Trusts (Reits)

Land: USA  

Old Republic International 

Dividendensteigerung: seit 45 Jahren

Dividendenrendite: 8,68 Prozent

Branche: Versicherungen

Land: USA 