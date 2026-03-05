Ein sicherer Hafen in Krisenzeiten? Dividendenaristokraten. Wir stellen die Titel mit einer Dividendenrendite von mindestens 4 Prozent und einer Steigerung seit 40 Jahren vor.

Jenseits von Coca-Cola & Co. 9 Dividendenaristokraten, die seit über 40 Jahren erhöhen und 4 Prozent liefern

Geopolitische Schocks testen Portfolios auf ihre wahre Qualität. Der Reflex ist immer derselbe: Risikoabbau, Absicherung, Flucht in vermeintlich sichere Häfen. Was dabei oft übersehen wird, ist eine Assetklasse, die ihre Qualität nicht erst seit dieser Woche unter Beweis stellt – sondern seit mindestens vier Jahrzehnten.

Wenn die Rede auf Dividendenaristokraten kommt, fallen immer dieselben Namen: Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Solide Titel, keine Frage – aber mit Renditen von unter 3 Prozent auch keine Einkommensmaschinen. Wir haben die Liste enger gezogen: Nur Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 40 Jahren jedes Jahr erhöht haben und dabei heute noch eine Rendite von mindestens 4 Prozent liefern. Das ist eine deutlich kürzere Liste. Und eine deutlich interessantere.

Was diese Titel verbindet, ist keine Branche, sondern strukturelle Stärke: Preissetzungsmacht, stabile Cashflows und ein Management, das den Ausschüttungsrekord als Verpflichtung begreift. In einem Umfeld wie dem aktuellen ein ernstzunehmender Baustein für einkommensorientierte Portfolios.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die Aristokraten vor, sortiert nach aufsteigender Dividendenrendite.

Stanley Black & Decker

Dividendensteigerung: seit 59 Jahren

Dividendenrendite: 4,15 Prozent

Branche: Investitionsgüter

Land: USA

Clorox

Dividendensteigerung: seit 49 Jahren

Dividendenrendite: 4,20 Prozent

Branche: Haushalt und persönliche Produkte

Land: USA

Hormel Foods

Dividendensteigerung: seit 60 Jahren

Dividendenrendite: 4,76 Prozent

Branche: Nahrung, Getränke und Tabakwaren

Land: USA

Kimberly-Clark

Dividendensteigerung: seit 54 Jahren

Dividendenrendite: 4,83 Prozent

Branche: Haushalt und persönliche Produkte

Land: USA

T. Rowe Price Group

Dividendensteigerung: seit 40 Jahren

Dividendenrendite: 5,55 Prozent

Branche: Finanzdienstleistungen

Land: USA

Universal Corporation

Dividendensteigerung: seit 55 Jahren

Dividendenrendite: 6,08 Prozent

Branche: Nahrung, Getränke und Tabakwaren

Land: USA

Altria Group

Dividendensteigerung: seit 56 Jahren

Dividendenrendite: 6,16 Prozent

Branche: Nahrung, Getränke und Tabakwaren

Land: USA

Universal Health Realty Income Trust

Dividendensteigerung: seit 40 Jahren

Dividendenrendite: 6,77 Prozent

Branche: Immobilien Investment Trusts (Reits)

Land: USA

Old Republic International

Dividendensteigerung: seit 45 Jahren

Dividendenrendite: 8,68 Prozent

Branche: Versicherungen

Land: USA