Dividendenfonds: Zahltag für Aktionäre

In der Tat spricht einiges dafür, dass solide Unternehmen mit hohen Ausschüttungen von der Börse 2010 ähnlich hofiert werden wie bereits 2004. Damals – ein Jahr, nachdem die Aktienmärkte ihre im Frühjahr 2000 begonnene Talfahrt beendet hatten – entwickelten sich in einem steigenden Aktienmarktumfeld dividendenstarke Titel besser als Wachstumsunternehmen. Genau genommen hatte die relative Stärke bereits 2003 begonnen. Das war im Partyjahr 2009 anders: Nach der Finanzkrise gab es zunächst einen „Run auf Verlierer“ – Unternehmen, die allein durch Rettungsmaßnahmen überlebt haben. Ihre Aktienkurse stiegen deutlich kräftiger als die der Unternehmen mit soliden Bilanzen, die kaum externe Hilfe benötigten.In Zeiten, in denen Aktien zweistellige jährliche Renditen erzielen, erscheinen Dividendenrenditen von 4 bis 5 Prozent mager. Verharren die Börsen aber in einer Seitwärtsbewegung, ist eine hohe Dividende ein wichtiges Entscheidungskriterium. Noch dazu, weil die meisten Dividendenfonds aufgrund ihres eher defensiven Charakters eine niedrigere Volatilität aufweisen.Zwei weitere Phänomene sprechen derzeit für Substanzwerte mit hohen Ausschüttungen: Die Dividendenrendite übertrifft in vielen Sektoren die von Unternehmensanleihen. Dies gilt vor allem für grundsolide Branchen: Telekommunikationsanbieter, Versorger und Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. Und auch die zurzeit niedrig verzinsten Staatsanleihen stellen dividendenstarke Aktien mühelos in den Schatten.„Während bei Staatsanleihen der Kupon unverändert bleibt, erhöhen erstklassige Unternehmen die Dividende praktisch jedes Jahr“ sagt Philipp Vorndran, Kapitalmarktexperte beim Kölner Vermögensverwalter Flossbach & von Storch. Im europäischen Leitindex Stoxx 50 liegt die Dividenenrendite derzeit im Schnitt bei 4 Prozent. Ein Prozentpunkt mehr, als zehnjährige Bundesanleihen abwerfen. Das gab es in der Vergangenheit noch nie. Wer allerdings bei der Titelauswahl lediglich die aktuelle Dividendenzahlung zurate zieht, macht es sich zu einfach. „Das ist wie beim Blick in den Rückspiegel“, warnt ING-Manager Simar. Viel entscheidender sei es, den Blick nach vorne zu richten. „Die Höhe der aktuellen Rendite alleine ist kein Garant für dauerhaft lohnenswerte Erträge“, erklärt auch Berndt Maisch, Manager des BWI-Dividenden-Strategie Euro. Er kritisiert, dass sich viele Fonds in der Vergangenheit ausschließlich auf die historische Dividendenrendite konzentriert hätten: „Das hat zu einer hohen Konzentration von Finanzwerten geführt, weil Banken traditionell hohe Beträge ausschütten.“ Stattdessen plädiert Maisch dafür, stärker auf fundamentale Daten und damit auf die Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik zu achten.