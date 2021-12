Dividendenrendite ist nicht entscheidend Darauf müssen Anleger bei US-Dividendenaktien achten

„Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Versorger-Sektors im S&P 500 ist seit dem Tief im Februar 2009 um rund 80 Prozent gestiegen. Die aggregierten Gewinne haben im gleichen Zeitraum um elf Prozent zugelegt”*, schreiben Diane Sobin, Leiterin US-Aktien für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) und Richard Adams, Client Portfolio Manager bei Columbia Threadneedle, in einem Marktkommentar. Dies zeige, dass die Kurssteigerungen nahe vollständig durch höhere Bewertungen erreicht wurden. „Im S&P 500 waren die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen zum Stichtag 31. März mit dem 16,4-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, ein Aufschlag von mehr als vier Punkten gegenüber dem Schnitt der vergangenen 30 Jahre“, schreiben Sobin und Adams. „Im Gegensatz dazu hat der Aufschlag bei den Aktien mit dem höchsten Dividendenwachstum weniger als einen Punkt über dem langjährigen Schnitt gelegen.“*Daher bietet es sich Columbia Threadneedle zufolge an, bei Investitionen in US-Aktien alternativ zu den Werten mit den höchsten Dividendenrenditen einen Blick auf die Titel mit dem höchsten Dividendenwachstum zu werfen. Dies habe den zusätzlichen Charme, dass Anleger ihre Investitionen über ein breiteres Spektrum an Sektoren streuen könnten. Besonders interessant seien beispielsweise Technologiewerte.