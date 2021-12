Dividendenrenditen zwischen 3 und 4 % 3 Vermögensverwalter raten: So profitieren Anleger von Rekord-Dividenden 2017

Auch in diesem Jahr werden viele Firmen die Investoren wieder großzügig an den Gewinnen beteiligen. „Wir erwarten, dass die Ausschüttungen der H-Dax-Unternehmen um rund 10 Prozent auf fast 43 Milliarden Euro angehoben werden, ein neuer Rekordwert“, schreibt die DZ-Bank in ihrem jährlichen Dividenden-Bericht. Drei Vermögensverwalter erklären, wie Privatanleger von diesem Dividendenregen profitieren können.