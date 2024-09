Ein passives Einkommen durch Dividenden – ein Traum von vielen Anlegern. Doch eine hohe Dividendenrendite bedeutet noch lange nicht, dass die Aktie auch attraktiv für einen Kauf ist. Das Jahr 2024 scheint aber zumindest in der Höhe der weltweiten Dividendenausschüttungen neue Rekorde zu brechen, das meinen zumindest Experten. Nach Ausschüttungen in Höhe von rund 606 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal wird im Fiskaljahr 2024 mit einer Ausschüttung von 1,74 Billionen US-Dollar gerechnet, einem Anstieg von rund fünf Prozent.

Zweites Quartal geprägt von Ausschüttungen deutscher Dividendenperlen

Das zweite Quartal 2024 war vor allem für Aktionäre von großen deutschen Unternehmen ein dividendenreiches. Neben der Allianz Versicherung schütteten unter anderem auch die drei großen Automobilhersteller BMW, Mercedes und Volkswagen ihre beliebt hohe Dividende aus. In schwierigen Zeiten für die Branche ist zumindest die Ausschüttung etwas Balsam für die Anlegerseele.

Eine Studie des britischen Fondsanbieter Janus Henderson, welche dem „Handelsblatt“ vorliegt, zeigt auf, welche Unternehmen im zweiten Quartal die höchste Dividende ausgeschüttet haben. Wir stellen die Unternehmen vor, die weltweit die meisten Dividenden ausgeschüttet haben. Unter den Top 20 befinden sich unter anderem auch fünf deutsche Unternehmen.

Zwei Sektoren stehen im Rampenlicht von Dividendenjägern

Besonders die Finanzbranche sticht hervor. Banken und Versicherungen trugen maßgeblich zum jüngsten Dividendenwachstum bei. Europäische Geldhäuser wie BNP Paribas und HSBC glänzten mit üppigen Ausschüttungen. Auch Versicherungsriesen wie Allianz, Axa und Zurich Insurance locken mit Dividendenrenditen von teils über sechs Prozent.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Ein anderer Sektor lockt Investoren zwar mit hohen Dividendenrenditen von bis zu neun Prozent pro Wertpapier, doch der Sektor steht momentan auf wackeligen Beinen. Die Automobilbranche leidet unter den Herausforderungen der E-Mobilität und wachsendem Konkurrenzdruck aus China. Der Automobilhersteller Volkswagen musste zuletzt erstmalig von seiner Jobgarantie Abstand nehmen und drohte mit Werkschließungen, um die Kosten zu senken. Trotzdem sind Konzerne wie Mercedes, der niederländische Automobilhersteller Stellantis sowie BMW und Toyota in den Top 20 vertreten.

Die weltweit größten Dividendenzahler des zweiten Quartals 2024 © DAS INVESTMENT

Für einen kleinen Anteil am weltweiten Dividendenwachstum sorgen auch große Technologieunternehmen, die erstmalig Ausschüttungen von Dividenden verkündet haben. Meta und Alphabet verkündeten vor wenigen Monaten die Einführung einer Dividendenzahlung an ihre Aktionäre. Entgegen der Aussagen von Kritikern, dass die großen Technologieunternehmen ihre Gewinne nicht an ihre Aktionäre weitergeben würden, schütten nun fünf Unternehmen der Magnificent Seven Dividenden aus.

Globaler Dividenden-Wandel

Der Eintritt von Tech-Giganten wie Meta und Alphabet in die Riege der Dividendenzahler markiert nicht nur einen Wandel in der Unternehmenskultur des Silicon Valley. Er symbolisiert auch eine größere Verschiebung in der globalen Dividendenlandschaft. Während US-Technologieunternehmen lange Zeit als reinrassige Wachstumswerte galten, zeigt ihre neue Dividendenpolitik, dass sie nun in eine reifere Phase eintreten – und damit das Potenzial haben, die geografische Verteilung der Top-Dividendenzahler nachhaltig zu verändern.

Diese Entwicklung fügt sich in einen breiteren Trend ein: Die Liste der weltweit größten Dividendenzahler wird zunehmend internationaler. Zwar dominieren europäische Unternehmen, insbesondere aus dem Finanz- und Automobilsektor, noch immer die Rangliste. Doch asiatische Konzerne gewinnen stetig an Bedeutung. Unternehmen wie die China Construction Bank oder der japanische Automobilriese Toyota mischen die alteingesessene Garde der Dividendenchampions auf.