DJ Allianz/Booth: Brauchen keine Kapitalerhöhung

LONDON (Dow Jones)--Die Allianz SE sieht sich ausreichend kapitalisiert. Der gemessen am Prämienaufkommen größte europäische Versicherer habe keine Kapitalerhöhung nötig, sagte der für das Versicherungsgeschäft im angelsächsischen Raum, die NAFTA-Zone und das weltweite Geschäft verantwortliche Clement Booth am Dienstag in London: "Wir sind einer der am besten kapitalisierten Versicherer in Europa und brauchen keine Kapitalerhöhung." Die Allianz werde die Solvabilität bei 150% halten.

January 20, 2009 09:33 ET (14:33 GMT)

