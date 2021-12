DJ Allianz/Booth: Können Ziele 2011 auch ohne Zukäufe erreichen

LONDON (Dow Jones)--Die Allianz SE will ihre Ziele für 2011 ohne Akquisitionen erreichen. Der für das Versicherungsgeschäft im angelsächsischen Raum, die NAFTA-Zone und das weltweite Geschäft verantwortliche Clement Booth sagte am Dienstag in London, es seien keine Zukäufe notwendig, um die Ziele 2011 zu erreichen. "Wir wollen organisch wachsen."

Es war nicht unmittelbar klar, ob sich Booth dabei auf Konzern-weite Ziele oder Ziele für spezifische Regionen oder Bereiche bezog.

