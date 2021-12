DJ ANLEIHE/E.ON plant 5-jährige Euro-Benchmark-Anleihe

LONDON (Dow Jones)--Die E.ON AG will über die E.ON International Finance BV eine in Euro denominierte Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Die Verzinsung soll in der Gegend von 200 Basispunkten über Mid-Swaps liegen, teilte eine der mit der Transaktion beauftragte Bank am Dienstag mit. Als Joint-Lead-Manager für die Emission fungieren Calyon, Citigroup Inc, JP Morgan Chase & Co und Societe Generale. Die Preisfestsetzung soll später am Dienstag erfolgen.

January 20, 2009

