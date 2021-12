DJ Auch Volkswagen schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

WOLFSBURG (Dow Jones)--Wegen der Absatzflaute schickt nun auch die Volkswagen AG zahlreiche Mitarbeiter die letzte Februarwoche in Kurzarbeit. Davon betroffen seien rund 61.000 Beschäftigte der deutschen Werke, erklärte der Wolfsburger Automobilkonzern am Dienstag. Ausgenommen seien die Forschung und Entwicklung sowie Teile der Komponentenfertigung. Zuvor hatte bereits BMW Kurzarbeit angekündigt.

Nach dem erneuten Verkaufsrekord im vergangenen Jahr rechnet VW 2009 früheren Angaben zufolge mit heftigem Gegenwind. Der Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn sprach kürzlich von einem erwarteten Einbruch von 10% für die Wolfsburger, während der Gesamtmarkt um 20% schrumpfen dürfte.

Bereits früher am Dienstag hatte auch BMW Kurzarbeit im Februar und März für rund 26.000 Beschäftigte in den Werken Dingolfing, Regensburg, Landshut und in der Pkw-Bremsscheibenfertigung in Berlin angekündigt. Angesichts des heftigen Absatzrückgangs zum Jahresende hatte der DAX-Konzern im vergangenen Jahr 4,3% weniger Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce an die Kundschaft gebracht. Alleine im Dezember waren die Verkaufszahlen um gut 26% eingebrochen.

Zuvor hatten bereits der Stuttgarter Konkurrent Daimler, die General-Motors-Tochter Opel, der Münchener Lkw- und Motorenhersteller MAN sowie Zulieferer wie Bosch, Continental, ElringKlinger oder Grammer zumindest für Teile der Produktion Kurzarbeit angekündigt.

