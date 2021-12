DJ Beiersdorf plant für 2008 Dividendenerhöhung auf 0,90 EUR

Von Kirsten Bienk DOW JONES NEWSWIRES

HAMBURG (Dow Jones)--Die Beiersdorf AG, Hamburg, will ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 2008 eine höhere Dividende von 0,90 (0,70) EUR zahlen. Das habe der Vorstand in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, teilte der Konzern mit. Dieser Vorschlag solle erst dem Aufsichtsrat und dann der Hauptversammlung am 30. April vorgeschlagen werden.

Mit dieser Erhöhung will der Vorstand den weiteren Angaben zufolge die Anteilseigner auch an den Sondererträgen aus den Veräußerungen der letzten Jahre in angemessener Weise beteiligen.

