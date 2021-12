DJ Bilfinger Berger erhält Auftrag für Autobahnprojekt in Schottland

MANNHEIM (Dow Jones)--Ein Konsortium unter Führung der Bilfinger Berger AG hat einen Auftrag zu Erweiterung eines Autobahnteilstücks in Schottland erhalten. Wie das Mannheimer Unternehmen am Dienstag mitteilte, liegt das Investitionsvolumen bei 340 Mio EUR. Das Eigenkapitalengagement des Konzerns liege bei 44 Mio EUR. Bilfinger Berger halte an der Konzessionsgesellschaft einen Anteil von 83%. Die verbleibenden Anteile entfallen laut Mitteilung auf lokale Partner.

