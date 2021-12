DJ BMW kündigt Kurzarbeit für zwei Monate an

MÜNCHEN (Dow Jones)--Angesichts der Absatzflaute schickt die BMW AG ihre Mitarbeiter im Februar und März tageweise nach Hause. Von der Kurzarbeit seien rund 26.000 Beschäftigte in den Werken Dingolfing, Regensburg, Landshut und in der Pkw-Bremsscheibenfertigung in Berlin betroffen, erklärte der Münchener Automobilhersteller am Dienstag. In München und Leipzig sei keine Kurzarbeit geplant. Zuvor hatten bereits zahlreiche andere Hersteller und Zulieferer Kurzarbeit angekündigt.

