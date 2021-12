DJ BoJ lässt Leitzins unverändert bei 0,10%

TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan hat ihren Leitzins am Donnerstag wie erwartet unverändert gelassen und zugleich Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzierungssituation von Unternehmen angekündigt. Wie die BoJ am Morgen mitteilte, beträgt der geldpolitische Schlüsselsatz 0,10%. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Die BoJ senkte ihre Prognosen für die Entwicklung von Wachstum und Inflation. Sie rechnet demnach damit, dass die Jahresrate des Kernverbraucherpreisindex ab Frühjahr negativ sein wird. Für das kommende Fiskaljahr wird mit einem Minus von 1,1% gerechnet.

Die BoJ will künftig Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von unter einem Jahr ankaufen. Gleiches gilt für Commercial Paper und mit Aktiva besicherte Papiere (ABS). Zudem soll das Volumen der schon lange praktizierten Rückkäufe von Staatsanleihen aufgestockt werden.

