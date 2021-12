DJ Chinas Regierungschef Wen reist kommende Woche nach Europa

PEKING (AFP)--Chinas Regierungschef Wen Jiabao reist in der kommenden Woche in mehrere europäische Staaten, darunter auch Deutschland. Das teilte das chinesische Außenministerium am Dienstag mit. Der Besuch ist die erste Europareise Wens seit Peking im vergangenen Jahr ein Treffen zwischen Vertretern der EU und China aus Verärgerung über die europäische Tibet-Politik abgesagt hatte.

Nach Angaben des Außenministeriums will Wen vom 27. Januar bis 2. Februar neben Deutschland auch die Schweiz, Spanien, Großbritannien sowie die EU-Institutionen in Brüssel besuchen. In Davos in der Schweiz nimmt Wen demnach am Weltwirtschaftsforum teil.

