DJ Conti-Aufsichtsrat berät am Samstag über Schaeffler - Kreise

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Machtkampf zwischen Schaeffler und der Continental AG beschäftigt am Samstag den Aufsichtsrat des Hannoveraner Automobilzulieferers. Das Kontrollgremium werde sich um 10.00 Uhr in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu einer außerordentlichen Sitzung treffen, sagte eine mit der Situation vertraute Person am Mittwoch zu Dow Jones Newswires.

Bei der Sitzung soll es um die Rücktrittsforderung des Herzogenauracher Großaktionärs gegen den Vorsitzenden des Conti-Aufsichtsrates, Hubertus von Grünberg, gehen.

Sollte von Grünberg nicht zurücktreten, hatte das fränkische Familienunternehmen damit gedroht, alle zehn Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat auf einer außerordentlichen Hauptversammlung abzusetzen.

January 21, 2009

