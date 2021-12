DJ Daimler investiert rund 70 Mio EUR in neues Mercedes-Presswerk

STUTTGART (Dow Jones)--Die Daimler AG wird rund 70 Mio EUR in ein neues Presswerk für ihre Tochter Mercedes-Benz investieren. Das Presswerk für Außenhautteile für Mercedes-Benz-Lkw und die Nachfolgegenerationen der Mercedes-Benz-Pkw der A- und der B-Klasse werde in der Gemeinde Kuppenheim gebaut und gehöre zum Mercedes-Benz Werk Gaggenau, teilte der Stuttgarter DAX-Konzern am Dienstag mit.

Ausschlaggebend für die Entscheidung für Kuppenheim seien die Nähe zum Werk Gaggenau und zu den Kundenwerken Wörth und Rastatt, die gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung des Murgtals sowie die hohe Qualifikation der Fachkräfte in der Region gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Bau soll noch im im ersten Quartal 2009 beginnen, bereits im dritten Quartal 2010 soll die Anlage fertig gestellt und der Testbetrieb gestartet werden.

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts werden laut Daimler-Angaben im neuen Presswerk rund 130 Arbeitsplätze geschaffen, die zum Teil durch bereits im Unternehmen beschäftigte Mitarbeiter besetzt werden.

