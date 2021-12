DJ Deutsche Börse bietet Einblick in Xetra-Orderbuch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse bietet einen Einblick in ihr vollelektronisches Handelssystem und öffnet das Xetra-Orderbuch. Unter www.boerse-frankfurt.de/orderbuch lassen sich Preis und Stückzahl der im Xetra-Handelssystem eingestellten Kauf- und Verkaufsaufträge verfolgen, wie die Börse am Dienstag mitteilte. Das Anlegerportal mache damit die Orderbuchlage aller an der Deutschen Börse gehandelten Aktien transparent.

