DJ Deutschland erhält wieder russisches Erdgas über die Ukraine

ESSEN (AFP)--Deutschland bekommt wieder Erdgas aus Russland über die Ukraine. Die vollständige Wiederaufnahme der Lieferungen über die Ukraine sei erfolgt, sagte am Mittwoch ein Sprecher von Eon Ruhrgas, dem größten deutschen Importeur. Alle Systeme seien im Normalbetrieb.

Russland und die Ukraine hatten am Montag ihren seit Wochen andauernden Gasstreit beigelegt und ein Abkommen unterzeichnet, das den Weg für eine Wiederaufnahme der Lieferungen in die EU frei gemacht hatte. Am Dienstag hatte die Slowakei bereits wieder Gas bekommen, das Nachbarland der Ukraine.

January 21, 2009 06:14 ET (11:14 GMT)

