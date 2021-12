DJ DEVISEN/Euro startet leichter in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Euro notiert am frühen Montagmorgen unter 1,28 Dollar und damit deutlich niedriger als zum Wochenausklang am Freitag. Händler verweisen auf Befürchtungen unter Anlegern, dass einige Länder der Eurozone mit einer Senkung des Kredit-Ratings rechnen müssen. Diese Befürchtungen seien unter anderem von der Nachricht geschürt worden, dass neben Standard & Poor's nun auch Moody's das Kreditrating Irlands auf eine Senkung hin prüft.

Zudem rechneten Marktteilnehmer zunehmend damit, dass die Europäische Zentralbank auf ihrer nächsten Zinssitzung im März den Leitzins erneut senkt, so ein Händler, der den Euro in der aktuellen Woche mit einem Abwärtspotenzial bis 1,26 Dollar sieht.

Am Berichtstag ist laut Händlern unterdessen kaum mit Impulsen zu rechnen, da aus Europa keine wichtigen Konjunkturdaten anstehen und die US-Märkte aufgrund des Feiertags "President's Day" geschlossen bleiben.

Die Feinunze Gold kostet am Montagmorgen 938,45 USD. Am Freitagnachmittag war sie in London mit 936,50 USD festgestellt worden nach einem Vormittags-Fixing von 939,25 USD.

=== Frankfurt New York Europa (8.20) (Fr, Spät) (Fr. 17.05) EUR/USD 1,2761 1,2897 1,2900 USD/JPY 91,74 91,91 91,81 EUR/JPY 116,76 118,50 118,50 EUR/GBP 0,8980 -- 0,8938 EUR/CHF 1,4894 -- 1,4941 === DJG/eyh/gos

