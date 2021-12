DJ DEVISEN/Euro weiter auf dem Rückzug gegen Dollar und Yen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Euro verliert im Verlauf des Mittwochnachmittag weiter gegenüber dem Dollar an Boden und notiert dabei zeitweise so tief wie seit Anfang Dezember nicht mehr. Gegen Ende des europäisch geprägten Handels erobert die Gemeinschafswährung allerdings die Marke von 1,29 USD zurück, die sie im Tagestief von 1,2843 USD noch deutlich unterschritten hatte. Auch verglichen mit dem Yen, der gleichzeitig deutlich gegenüber dem Greenback anzieht, geht es mit dem Euro kräftig nach unten.

"Der Trend spricht weiter gegen die Gemeinschaftswährung", sagt ein Händler. Investoren liquidierten weltweit Positionen in Aktien und Währungen und sicherten diese im Dollar. Hinzu komme, dass die Konjunkturerwartungen für die Eurozone mittlerweile die Befürchtungen für die US-Wirtschaft in den Schatten stellten.

"Die laufenden Wachstums- oder besser gesagt Schrumpfungsrevisionen seitens der EU-Kommission, der EZB und einzelnen Regierungen der Eurozone hatten die Märkte in dieser Form doch genau so überrascht wie die anhaltenden Probleme im Bankensektor", konstatiert der UniCredit. Schwache Börsen gleich starker Dollar, laute derzeit die Devise an den Währungsmärkten. Aus technischer Sicht ist der Euro zum Dollar laut der Landesbank Baden-Württemberg bei 1,2850 USD unterstützt, bei 1,3050 USD liege ein Widerstand.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 849,25 USD festgestellt, nachdem sie am Vortag dort zu diesem Zeitpunkt 853,25 USD gekostet hatte.

=== Europa Europa Europa (17.27) (12.20) (7.23) EUR/USD 1,2901 1,2909 1,2939 USD/JPY 87,66 89,89 89,88 EUR/JPY 112,92 116,04 116,28 EUR/GBP 0,9384 0,9385 0,9298 EUR/CHF 1,4786 1,4760 1,4824 === DJG/jej/ros Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

January 21, 2009

