DJ DGAP-Adhoc: Axel Springer verkauft verschiedene Regionalzeitungsbeteiligungen für EUR 310 Mio.

Axel Springer AG / Verkauf 04.02.2009 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Die Axel Springer AG steht kurz vor der Unterzeichnung von Verträgen über die Veräußerung ihrer Beteiligungen an verschiedenen Regionalzeitungen in Nord- und Ostdeutschland. Käufer der Beteiligungen der Axel Springer AG an den Kieler Nachrichten (24,5%), den Lübecker Nachrichten (49%), der Leipziger Volkszeitung (44,9%) und der norddeutschen Verlagsholding Hanseatische Verlags-Beteiligungs AG (23%) ist jeweils die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG, Hannover. Ein weiterer Anteil von 5,1% an der Leipziger Volkszeitung wird von der Leipziger Medien Beteiligungs GbR erworben. Der Kaufpreis beträgt insgesamt EUR 275 Mio.; ca. EUR 263 Mio. davon entfallen auf die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co KG. Der 50%-Anteil der Axel Springer AG an der Ostsee-Zeitung in Rostock wird zeitgleich für einen Betrag von EUR 35 Mio. an die Lübecker Nachrichten GmbH verkauft. Das Gesamtvolumen der Transaktionen beträgt insofern EUR 310 Mio. Mit dem Verkauf der Minderheitsbeteiligungen konzentriert sich die Axel Springer AG noch konsequenter auf Investitionen in ihre eigenen Zeitungen, den multimedialen Ausbau ihrer Marken und Akquisitionen neuer Online-Wachstumsgeschäfte. Die Durchführung der Transaktionen steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Berlin, den 4. Februar 2009 Investor Relations Kontakt: Claudia Thomé +49 (0)30 2591-77421 [email protected] 04.02.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Axel Springer AG Axel-Springer-Straße 65 10888 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2591-77421 Fax: +49 (0)30 2591-77422 E-Mail: [email protected] Internet: www.axelspringer.de ISIN: DE0005501357, DE0005754238 WKN: 550135, 575423 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hannover, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

