DJ DGAP-Adhoc: Beiersdorf AG: Vorstand der Beiersdorf Aktiengesellschaft schlägt für 2008 Dividendenerhöhung vor

Beiersdorf Aktiengesellschaft / Dividende 04.02.2009 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Vorstand der Beiersdorf Aktiengesellschaft schlägt für 2008 Dividendenerhöhung vor Der Vorstand der Beiersdorf Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung am 30. April 2009 - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats - vorzuschlagen, die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr von Euro 0,70 im Vorjahr um Euro 0,20 auf Euro 0,90 zu erhöhen. Damit sollen die Aktionäre auch an den Sondererträgen aus den Veräußerungen der letzten Jahre in angemessener Weise beteiligt werden. Der Vorstand wird den Jahres- und Konzernabschluss dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 19. Februar 2009 zur Billigung vorlegen. Kontakt: Presse & Public Relations Claudia Fasse Tel.: +49 (40) 4909 2001 Fax: +49 (40) 4909 2516 Investor Relations Tel.: +49 (40) 4909 5000 Fax: +49 (40) 4909 18 5000 04.02.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Beiersdorf Aktiengesellschaft Unnastraße 48 20245 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 4909-0 Fax: +49 (0)40 4909-34 34 E-Mail: [email protected] Internet: www.Beiersdorf.com ISIN: DE0005200000 WKN: 520000 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Hannover, München, Düsseldorf, Stuttgart; Terminbörse EUREX Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

