DJ DGAP-Adhoc: BÖWE SYSTEC AG: Wechsel des Vorsitzenden des Vorstands

BÖWE SYSTEC AG / Personalie 20.01.2009 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Der Aufsichtsrat der BÖWE SYSTEC AG hat heute dem Wunsch des Vorsitzenden des Vorstands, Herrn Dr. Claus Gerckens (58), entsprochen und ihn aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum Ablauf des 31. Januar 2009 von den Aufgaben und Funktionen innerhalb der BÖWE Group entbunden. Herr Dr. Gerckens scheidet damit zu diesem Datum aus dem Vorstand der BÖWE SYSTEC AG aus. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Gerckens für seine langjährige erfolgreiche Arbeit bei der Schaffung der BÖWE Group und für seinen hohen persönlichen Einsatz. Als Nachfolger von Herrn Dr. Gerckens hat der Aufsichtsrat ab dem Beginn des 01. Februar 2009 Herrn Oliver Bialowons (40) zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Bislang war Herr Bialowons ordentliches Mitglied des Vorstands als Chief Operating Officer (COO). Diese Funktion wird er weiterhin ausüben. Der Aufsichtsrat wünscht Herrn Bialowons in seiner neuen Funktion Glück und Erfolg. Augsburg, den 20. Januar 2009 BÖWE SYSTEC AG Der Vorstand 20.01.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: BÖWE SYSTEC AG Werner-von-Siemens-Straße 1 86159 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 57 02-36 5 Fax: +49 (0)821 57 02-21 4 E-Mail: [email protected] Internet: www.boewe-systec.de ISIN: DE0005239701 WKN: 523970 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

January 20, 2009 11:18 ET (16:18 GMT)