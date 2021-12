DJ DGAP-Adhoc: IMMOEAST AG: Mag. Dr. Manfred Wiltschnigg wird neues Vorstandsmitglied der IMMOEAST AG

IMMOEAST AG / Personalie 21.01.2009 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Wien, am 21. Jänner 2009 Mag. Dr. Manfred Wiltschnigg wird neues Vorstandsmitglied der IMMOEAST AG Der Aufsichtsrat der IMMOEAST AG hat heute beschlossen, Mag. Dr. Manfred Wiltschnigg (46) per 16. Februar in den Vorstand der IMMOEAST AG zu berufen. Neben Dr. Eduard Zehetner (Vorstandssprecher) und Dr. Edgar Rosenmayr wird Mag. Dr. Wiltschnigg als neues Vorstandsmitglied insbesondere das Management der Bestandsimmobilien und die weitere Optimierung des Portfolios übernehmen. Mag. Dr. Manfred Wiltschnigg verfügt über jahrelange, umfangreiche Erfahrungen im Immobiliengeschäft und gilt als einer der renommiertesten Immobilienfachleute Österreichs und Deutschlands. Der promovierte Wirtschaftswissenschafter hatte unter anderem leitende Funktionen bei der Generali Immobilien AG, der Oppenheim Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbH und der IVG Austria GmbH, bei der er für die Region Zentral & Osteuropa verantwortlich zeichnete. 'Mit Manfred Wiltschnigg konnten wir einen weiteren ausgewiesenen Immobilienprofi als Verstärkung für unser IMMOEAST-Vorstandsteam gewinnen', freut sich Dr. Eduard Zehetner, Sprecher des Vorstands der IMMOEAST AG. 21.01.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: IMMOEAST AG Gaudenzdorfer Gürtel 67 1120 Wien Österreich Telefon: 0043 1 536 16-419 Fax: 0043 1 536 16-491 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.immoeast.at ISIN: AT0000642806 WKN: A0BLUL Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; Auslandsbörse(n) Wien Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

