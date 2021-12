DJ DGAP-Adhoc: PULSION Medical Systems AG gibt die folgenden vorläufigen ungeprüften Ergebnisse für 2008 bekannt

PULSION Medical Systems AG / Vorläufiges Ergebnis 04.02.2009 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- München, den 04. Februar 2009 - Die im Prime Standard der Frankfurter Börse notierte PULSION Medical Systems AG, ein auf medizinische Diagnose- und Therapiesysteme spezialisiertes Life-Science-Unternehmen, gibt die folgenden vorläufigen ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2008 bekannt (alle Werte auf Basis des Konzernabschlusses nach IFRS). Der konsolidierte Konzern-Umsatz in 2008 lag bei 28,1 Mio. EUR. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 1% gegenüber dem Vorjahresumsatz von 28,3 Mio. EUR. Das Bruttoergebnis betrug 18,6 Mio. EUR nach 20,5 Mio. EUR in 2007. Entsprechend fiel die Rohmarge auf ca. 67%, nachdem sie 2007 noch bei 72,4% lag. Der Rückgang beruht vor allem auf Wechselkurs-Veränderungen, steigenden Erlösschmälerungen und einer Verschiebung des Umsatz-Mix zu Geräten und Distributoren. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei ca. 0,6 Mio. EUR nach 4,3 Mio. EUR im Vorjahr. Entsprechend fiel die operative Marge auf 2% von 14% im Vorjahr. Nach einem Jahresüberschuss von 2,5 Mio. EUR in 2007 wird für 2008 ein Jahresfehlbetrag von 0,6 Mio. EUR vor Minderheiten erwartet. Darin sind sämtliche Einmal-Effekte aus dem Vorstandswechsel vom Oktober 2008 und dem Vergleich mit dem Gründer Dr. Pfeiffer vom Januar 2009 verarbeitet. Die liquiden Mittel per 31.12.2008 lagen bei 3,2 Mio. EUR inkl. verpfändeter Gelder (Vorjahr: 5,4 Mio. EUR inkl. verpfändeter Gelder). 04.02.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: PULSION Medical Systems AG Joseph-Wild-Strasse 20 81829 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 4599 14-0 Fax: +49 (0)89 4599 14-18 E-Mail: [email protected] Internet: www.pulsion.com ISIN: DE0005487904 WKN: 548790 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

