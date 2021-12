DJ DGAP-Adhoc: Utimaco Safeware AG: Barabfindung für Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag auf EUR 14,13 festgelegt

Utimaco Safeware AG / Sonstiges 04.02.2009 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Utimaco Safeware AG: Barabfindung für Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag auf EUR 14,13 festgelegt Oberursel, 4. Februar 2009 - Die Geschäftsführung der Sophos Holdings GmbH, Mainz, einer 100%igen Tochtergesellschaft der britischen Sophos Plc, und der Vorstand der Utimaco Safeware AG haben sich heute über die Konditionen eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Sophos Holdings GmbH als Organträger und der Utimaco Safeware AG als Organgesellschaft geeinigt. Der Vertrag bedarf noch der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Aktionäre der Utimaco Safeware AG. Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats der Utimaco Safeware AG ist für den 9. Februar 2009 geplant. Den Aktionären der Utimaco Safeware AG wird der Vertrag voraussichtlich Ende März 2009 auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Zustimmung vorgelegt. Für die außenstehenden Aktionäre der Utimaco Safeware AG sind ein Barabfindungsangebot gemäß § 305 AktG in Höhe von EUR 14,13 und ein jährlicher Ausgleich gemäß § 304 AktG in Höhe von brutto EUR 1,03 (netto nach den Verhältnissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt EUR 0,87) für ein volles Geschäftsjahr je Stückaktie vorgesehen. Diese Zahlungsverpflichtungen sollen durch eine Patronatserklärung der Sophos Plc zusätzlich gesichert werden. Das Barabfindungsangebot gemäß § 305 AktG und der Ausgleich gemäß § 304 AktG basieren auf einem Gutachten der PKF Pannell Kerr Foster Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main. Die Angemessenheit der Barabfindung und des Ausgleichs wird von der Jung Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Offenbach am Main, überprüft, die das Landgericht Frankfurt am Main als sachverständigen Prüfer ausgewählt und bestellt hat. =-------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Utimaco Safeware AG - The Data Security Company Mit seiner 25jährigen Firmengeschichte gehört Utimaco zu den führenden globalen Herstellern von Datensicherheitslösungen. Die Data Security Company ermöglicht mittelständischen und großen Organisationen, ihre elektronischen Werte vor beabsichtigten oder unbeabsichtigten Datenverlusten zu schützen und geltenden Datenschutzbestimmungen zu genügen. Utimacos komplette Lösungspalette bietet einen umfas-senden 360-Grad-Schutz an. SafeGuard-Lösungen schützen und verwalten Daten beim Speichern (data at rest), beim Übertragen (data in motion) und beim Bearbeiten (data in use). Mit einem weltweiten zertifizierten Partnernetz und Niederlassungen unterstützt Utimaco ihre Kunden direkt vor Ort. Die Utimaco Safeware AG mit Hauptsitz in Oberursel bei Frankfurt ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0007572406). Weitere Informationen finden Sie unter: www.utimaco.de Utimaco Safeware AG www.utimaco.de Jutta Stolp, CIRO Investor Relations Tel.: +49 (61 71) 88 - 11 17 [email protected] 04.02.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Utimaco Safeware AG Hohemarkstraße 22 61440 Oberursel Deutschland Telefon: +49 (0)6171 88 - 0 Fax: +49 (0)6171 88 - 1290 E-Mail: [email protected] Internet: www.utimaco.de ISIN: DE0007572406 WKN: 757240 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

