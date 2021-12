DJ DGAP-Adhoc: YMOS AG:Weitere Urteile in den Betriebsrentnerprozessen

Ymos AG / Rechtssache/Rechtssache 21.01.2009 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Am 20.01.2009 hat die 6. Kammer des Arbeitsgerichtes Offenbach am Main die Einsprüche der YMOS AG gegen 30 Versäumnisurteile zurückgewiesen. Der Vorstand wird gegen diese Entscheidungen jeweils Berufung einlegen lassen. Obertshausen, den 21. Januar 2009 Der Vorstand 21.01.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Ymos AG Feldstraße 12 63179 Obertshausen Deutschland Telefon: 06104-7020 Fax: 06104-702934 E-Mail: [email protected] Internet: www.ymos-ag.de ISIN: DE0007847303 WKN: 784730 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

