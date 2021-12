DJ DGAP-DD: INTERNOLIX AG deutsch

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG Directors'-Dealings-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Mitteilungspflichtige verantwortlich. =----------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Mitteilungspflichtigen Firma: netPULS Beteiligungsgesellschaft mbH Person mit Führungsaufgabe welche die Mitteilungspflicht der juristischen Person auslöst Angaben zur Person mit Führungsaufgaben Funktion: Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft Bezeichnung des Finanzinstruments: Aktien ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE006227309 Geschäftsart: Kauf Datum: 02.02.2009 Kurs/Preis: 1,00 Währung: EUR Stückzahl: 40377 Gesamtvolumen: 40377 Ort: außerbörslich Angaben zum veröffentlichungspflichtigen Unternehmen Emittent: INTERNOLIX AG Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 32 63500 Seligenstadt Deutschland ISIN: DE0006227309 WKN: 622730 Ende der Directors' Dealings-Mitteilung (c) DGAP 04.02.2009 Financial News transmitted by DGAP ID 8926

