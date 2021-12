DJ DGAP-DD: WILEX AG deutsch

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG Directors'-Dealings-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Mitteilungspflichtige verantwortlich. =----------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: Dr. Hauffe Vorname: Rüdiger Funktion: Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft Bezeichnung des Finanzinstruments: Inhaberaktie ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0006614720 Geschäftsart: Kauf Datum: 09.01.2009 Kurs/Preis: 4,00 Währung: EUR Stückzahl: 4000 Gesamtvolumen: 16000,00 Ort: Xetra Angaben zum veröffentlichungspflichtigen Unternehmen Emittent: WILEX AG Grillparzerstr. 10 81675 München Deutschland ISIN: DE0006614720 WKN: 661472 Ende der Directors' Dealings-Mitteilung (c) DGAP 21.01.2009 Financial News transmitted by DGAP ID 8845

