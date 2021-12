DJ DGAP-PVR: Bilfinger Berger AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Bilfinger Berger AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) 04.02.2009 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Die AXA Investment Managers, Frankfurt, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 03.02.2009 Folgendes mitgeteilt: 'Stimmrechtsmitteilung nach §§ 21 Abs. 1 WpHG Mitteilungspflichtig: AXA S.A., Paris, Frankreich; Emittent: Bilfinger Berger AG, Carl-Reiß-Platz 1-5, 68165 Mannheim, Deutschland Hiermit teilen wir, namens und mit Vollmacht der AXA S.A. gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mit: Der Stimmrechtsanteil der AXA S.A. hat am 30.01.2009 die Schwelle von 3% der Stimmrechte an der Bilfinger Berger AG unterschritten und betrug zu diesem Tag 2,73% (1.014.978 Stimmrechte). Diese 2,73 % (1.014.978 Stimmrechte) sind der AXA S.A. gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 iVm Satz 2 WpHG zuzurechnen.' 04.02.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Bilfinger Berger AG Carl-Reiß-Platz 1-5 68165 Mannheim Deutschland Internet: www.bilfinger.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

