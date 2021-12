DJ DGAP-PVR: cdv Software Entertainment AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

cdv Software Entertainment AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) 04.02.2009 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Marco Brockhaus Bundesrepublik Deutschland CDV Software Entertainment AG Hanauer Landstrasse 161-173 60314 Frankfurt am Main Stimmrechtsmitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG Hiermit teile ich Ihnen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass mein Stimmrechtsanteil an der CDV Software Entertainment AG, Hanauer Landstrasse 161-173, 60314 Frankfurt am Main, am 23. Januar 2009 die Schwelle von 25 % überschritten hat und zu diesem Tag rund 25,06 % (599.730 Stimmrechte) beträgt. Davon sind mir über die Brockhaus Private Equity GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, und die Brockhaus Private Equity II Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, rund 25,06 % (599.730 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Über die Brockhaus Private Equity II Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, sind mir davon rund 0,13 % (2.999 Stimmrechte) auch gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG zuzurechnen. Über die Brockhaus Private Equity GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, die Brockhaus Private Equity II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Deutschland, und die Brockhaus Private Equity II Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, sind mir rund 24,94 % (596.731 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 WpHG zuzurechnen. Marco Brockhaus 04.02.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: cdv Software Entertainment AG Hanauer Landstrasse 161-173 60314 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.cdv.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

