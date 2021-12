DJ DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Deutsche Lufthansa AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) 21.01.2009 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Barclays Global Investors UK Holdings Ltd, England, UK hat uns gegenüber im Hinblick auf ihre Stimmrechte an der Deutsche Lufthansa AG am 21. Januar 2009 die folgende Mitteilung nach §§ 21, 22 WpHG im Namen ihres Tochterunternehmens Barclays Global Investors NA abgeben: Stimmrechtsmitteilung in Namen und für Rechnung von Barclays Global Investors NA Barclays Global Investors NA, San Francisco, USA, hat am 16. Januar 2009 die 3% Schwelle des § 21 Abs. 1 WpHG unterschritten und hielt zu diesem Zeitpunkt 2,97% der Stimmrechte (d.h. 13.582.029 der Aktien mit Stimmrechten) in Deutsche Lufthansa AG. Davon sind Barclays Global Investors NA 2,64% der Stimmrechte (d.h. 12.093.072 Aktien mit Stimmrechten) an der Deutschen Lufthansa AG nach § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 WpHG und 0,33% der Stimmrechte (d.h. 1.488.957 Aktien mit Stimmrechten) an der Deutschen Lufthansa AG nach § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 S. 2 WpHG zuzurechnen. Diese Mitteilung ist eine Übersetzung der am 21. Januar 2009 auf Englisch veröffentlichten Mitteilung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG und stellt eine Serviceleistung der Deutsche Lufthansa AG dar. Rechtsverbindlich wirkt lediglich die englische Mitteilung vom 21. Januar 2009. 21.01.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Deutsche Lufthansa AG Von-Gablenz-Str. 2-6 50679 Köln Deutschland Internet: www.lufthansa-financials.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

January 21, 2009 12:36 ET (17:36 GMT)