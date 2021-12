DJ DGAP-PVR: M.Tech Technologie und Beteiligungs AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

M.Tech Technologie und Beteiligungs AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) 20.01.2009 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Herr Klaus Gindl, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 19.01.2009 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der M.Tech Technologie und Beteiligungs AG, Unterensingen, Deutschland, ISIN: DE0007236309, WKN: 723630 am 12.01.2009 durch Aktien die Schwelle von 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und nunmehr 0,00% (das entspricht 0 Stimmrechten) beträgt. 20.01.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: M.Tech Technologie und Beteiligungs AG Kelterstraße 67 72669 Unterensingen Deutschland Internet: www.mtech-ag.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

