DJ DGAP-PVR: Pankl Racing Systems AG überschreitet mit eigenen Aktien die Stimmrechtsschwelle von 5 %

Pankl Racing Systems AG / Veröffentlichung einer Mitteilung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 93 Abs. 3 BörseG 21.01.2009 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Kapfenberg, am 21. Jänner 2009 In Konkretisierung der Meldung vom 20.Jänner 2009 gibt die Pankl Racing Systems AG gemäß § 93 Abs. 3 Börsegesetz bekannt, dass die Anzahl an eigenen Aktien den Anteil von 5% der Stimmrechte an der Pankl Racing Systems AG am 23. Dezember 2008 überschritten hat. Per 20.Jänner 2009 hält die Pankl Racing Systems AG insgesamt 235.797 eigene Aktien, was einem Anteil von 6,06% der Stimmrechte entspricht. 21.01.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Pankl Racing Systems AG Industriestraße West 4 8605 Kapfenberg Österreich Internet: www.pankl.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

