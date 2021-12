DJ DGAP-PVR: STRATEC Biomedical Systems AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

STRATEC Biomedical Systems AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) 04.02.2009 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Korrektur einer Veröffentlichung vom 16.12.2008 und 29.01.2009: Ralf Leistner, Deutschland, hat uns am 29. Januar 2009 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der STRATEC Biomedical Systems AG, Birkenfeld, Deutschland, ISIN: DE0007289001, in Höhe von 7,52% (das entspricht 859.343 Stimmrechten) nicht verändert hat. Seine Mitteilung vom 11. Dezember 2008 (bei uns eingegangen am 12. Dezember 2008 und von uns veröffentlicht am 16. Dezember 2008) ist unbeachtlich. 04.02.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: STRATEC Biomedical Systems AG Gewerbestraße 37 75217 Birkenfeld Deutschland Internet: www.stratec-biomedical.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

