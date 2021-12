DJ DGAP-PVR: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Porta Systems AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) 21.01.2009 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Die Carthago Value Invest SE, Frankfurt, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 16.01.2009 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Porta Systems AG, Porta Westfalica, Deutschland, ISIN: DE000A0WMJQ4, WKN: A0WMJQ am 14.01.2009 durch Aktien die Schwelle von 15%, 10%, 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und nunmehr 0,00% (das entspricht 0 Stimmrechten) beträgt. 21.01.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Porta Systems AG Zechenstr. 4 32457 Porta Westfalica Deutschland Internet: http://www.porta-ag.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

