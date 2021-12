DJ DGAP-PVR: WashTec AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

WashTec AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) 19.03.2009 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung gem. § 26 Abs. 1 WpHG Stimmrechtsmitteilung gem. § 21 Abs. 1 WpHG Paradigm Capital Micro Cap Value Fund, Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der WashTec AG, Augsburg, Deutschland, ISIN: DE0007507501, WKN: 750750 am 13.02.2009 die Schwelle von 3% überschritten hat und an diesem Tag 3,80% (578.114 Stimmrechte) betrug. 19.03.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Internet: www.washtec.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

