DJ ECOFIN/Kalousek fordert rasche Schuldendrosselung

BRÜSSEL (AFP)--Tschechiens Finanzminister Miroslav Kalousek hat sich für eine rasche Drosselung der staatlichen Haushaltsdefizite in den EU-Staaten ausgesprochen. Der Rat der EU-Finanzminister (Ecofin) müsse eine entsprechende Forderung aufstellen, sagte Kalousek, dessen Land seit Jahresbeginn die EU-Ratspräsidentschaft inne hat, vor einem Treffen des Gremiums am Dienstag in Brüssel.

January 20, 2009 03:28 ET (08:28 GMT)

