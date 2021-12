DJ ECOFIN/Steinbrück: Sind weiter besorgt über Finanzsektor

BRÜSSEL (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat sich besorgt über die Lage im Finanzsektor geäußert und zugleich die Notwendigkeit betont, die Rezession in Europa einzudämmen. Er sei besorgt über den Finanzsektor, weil das gegenseitige Vertrauen noch nicht wiederhergestellt sei, sagte Steinbrück am Dienstag bei seinem Eintreffen zu Beratungen der EU-Finanzminister (Ecofin) in Brüssel.

Aus diesem Grund seien die vorbereitenden Gespräche für den Anfang April in London stattfindenden Weltfinanzgipfel von großer Bedeutung, fügte er hinzu. Er teile die Einschätzung, dass dies eine der schwersten Krisen sei, halte aber weder von Dramatisierung noch von Verharmlosung etwas. "Wir werden diese Rezession nicht verhindern können, aber wir müssen sie eindämmen", sagte Finanzminister. Dies täten viele Länder.

