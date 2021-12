DJ EUREX/DAX-Futures eröffnen schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwächer sind die DAX-Futures in die Woche gestartet. Im Handel wird auf die leichteren US-Futures und auf die Entwicklung an den asiatischen Börsen verwiesen. Auf Grund des Feiertages "Presidents' Day" in den USA wird mit einem dünnen Handelsvolumen gerechnet. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert bis 8.35 Uhr 25 Punkte auf 4.370. Das Tageshoch liegt bislang bei 4.374,5 Punkten und das -tief bei 4.353 Punkten. Umgesetzt wurden bislang 1.714 Kontrakte.

Charttechnische Unterstützungen werden im Bereich bei 4.336 und 4.285 Punkten gesehen. Erst mit dem Bruch der Marke bei 4.428 Punkten würde sich das Bild aufhellen, das Aufwärtspotenzial reiche dann bis in den Bereich bei 4.510 Punkten. so Marktexperten.

