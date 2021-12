DJ EUREX/DAX-Futures knapp behauptet - Abwärtstrend im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures starten knapp behauptet in den Donnerstag. Der März-DAX verliert gegen 8.20 Uhr 12 auf 4.348 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 4.363,5 und das bisherige Tief bei 4.345,5 Punkten. Umgesetzt worden sind bisher rund 1.900 Kontrakte. Händler sprechen von einer Verschnaufpause nach dem Intraday-Reversal vom Mittwoch. Die Bärenmarkt-Rally deute auf eine Stabilisierung hin, so technische Analysten. Sie meinen aber auch, Anleger sollten vorsichtig sein, so lange der DAX-Future den Abwärtstrend bei 4.400 Punkten nicht überwinde. Unterstützt sei er bei 4.340 und bei 4.150 Punkten.

January 22, 2009 02:28 ET (07:28 GMT)

