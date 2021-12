DJ EUREX/DAX-Futures starten leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures gehen leichter in den Donnerstag. Der März-DAX fällt gegen 8.27 Uhr um 32 auf 4.023 Punkte. Das Tageshoch liegt bei 4.043,5 Punkten und das -tief bei 4.017,5 Punkten. Umgesetzt worden sind bisher rund 2.900 Kontrakte, wobei das Rollen in den Juni den Umsatz treibt. Im Juni-Kontrakt sind gut 900 Kontrakte umgesetzt. Die Erholung stocke weiterhin unterhalb des Widerstands um 4.070 Punkte, heißt es am Markt. Unterstützt sei der Future bei 3.936 Punkten.

March 19, 2009 03:33 ET (07:33 GMT)

