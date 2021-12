DJ EUREX/Renten-Futures am Abend knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Renten-Futures sind am Abend ins Minus gefallen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 18.40 Uhr um 7 Ticks auf 121,87%. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,18% und das Tagestief bei 121,56%. Umgesetzt wurden bisher rund 678.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 13 Ticks auf 115,70%. Händler sprechen von einer Reaktion auf die starken Gewinne am Aktienmarkt, die von einem besser als erwartet ausgefallenen ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe der USA getragen wurden. Allerdings sei der Rückschlag relativ gering ausgefallen, was zeige, dass der Bund nicht mehr recht nach unten wolle. Wichtig sei nun, dass die Unterstützung um 121,80% verteidigt werde, denn ansonsten drohe ein Rückgang bis auf 121,05%.

