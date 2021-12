DJ euro adhoc: DZ BANK AG / Sonstige Kapitalmarkinformation gemäß § 30e WpHG

=------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen gemäß § 30 e WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 16.02.2009 Anleihe: EUR 10.000.000 festverzinsliche Teilschuldverschreibungen Single- Callable von 2009/2012; ISIN: DE000DZ1HJC5; Emission: 6025; Valuta: 16.02.2009 Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK Emerging Markets Mixed (EMMA 81) variabel verzinslche Anleihe mit Anleihenandienungsrecht ohne Kapitalgarantie (first to default) in Bezug auf das Referenzland Republik Österreich von 2009/2014 (Credit Linked Notes). ISIN: DE000DZ1HH74; Emission: 6020; Valuta: 16.02.2009 Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK Corporate Bond Linked Debt (COBOLD 164) 7 % Anleihe mit Anleihenandienungsrecht ohne Kapitalgarantie (first to default) in Bezug auf die Referenzunternehmen Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland oder ThyssenKrupp AG, Duisburg und Essen, Bundesrepublik Deutschland von 2009/2009 (Credit Linked Notes). ISIN: DE000DZ1HHG0; Emission: 5984; Valuta: 16.02.2009 Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2009 02:05 ET (07:05 GMT)