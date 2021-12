DJ euro adhoc: mediantis AG / Kapitalmaßnahmen / Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHGGesellschaft verlässt nach Wechsel in das Markt-Segment M:access der Börse München den Regulierten Markt. Tutzing, den 20. Januar 2009

mediantis AG / Kapitalmaßnahmen =------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 20.01.2009 Die Notierung der Aktie der mediantis AG im Regulierten Markt wird demnächst entfallen. Vorstand und Aufsichtsrat haben auf ihrer Sitzung am 19./20. Januar 2009 beschlossen, bei der Börse München einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im Regulierten Markt der Börse München zu stellen. Mit Blick auf die Fortführung der Notierung der Aktie im Markt-Segment M:access, das auch Unternehmen offen steht, die im Freiverkehr gehandelt werden, erwartet die Gesellschaft, dass die Börse München diesem Antrag stattgeben und die Notierung im Regulierten Markt nach Ablauf einer Übergangsfrist von einigen Wochen beenden wird. Die Aktie kann anschließend weiterhin im Freiverkehr gehandelt werden. Die Entscheidung zum Rückzug der Gesellschaft aus dem Regulierten Markt erfolgt vor dem Hintergrund der zunehmenden gesetzlichen Regulierung der an einem organisierten Markt notierten Unternehmen und der damit verbundenen Compliance-Kosten, die für ein kleines Unternehmen wie die mediantis AG einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern. Die Aktie der mediantis AG ist seit November 2008 sowohl im Regulierten Markt als auch im Markt-Segment M:access der Börse München notiert. Die bisherige Notierung im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wurde nach dem Wechsel an den Regulierten Markt der Börse München im Dezember 2008 eingestellt. Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

