DJ euro adhoc: RTF AG / Veröffentlichung gemäß § 26 WpHG Abs. 1 Satz 1 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Mitteilungspflichtigen: =---------------------------------- Name: Preussische Vermögensverwaltungs AG Sitz: Berlin Staat: Bundesrepublik Deutschland Angaben zum Emittenten: =---------------------- Name: RTF AG Adresse: Friedrich-Ebert-Str. 123 d, 42117 Wuppertal Sitz: Wuppertal Staat: Deutschland 21.01.2009 Die Preussische Vermögensverwaltungs AG (Berlin) hat uns am 19.01.2009 gemäß §§ 21 ff. WpHG mitgeteilt, daß sie am 16.01.2009 die Schwelle von 3 Prozent und 5 Prozent der Stimmrechte an der RTF AG erreicht und überschritten hat (§ 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG) und ihr Stimmrechtsanteil aus 67.766 Stückaktien in Bezug auf die Gesamtmenge der Stimmrechte der RTF AG (aus 708.000 Stückaktien) nunmehr insgesamt 9,57 % der Stimmrechte an der RTF AG beträgt. RTF AG Der Vorstand Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2009 05:14 ET (10:14 GMT)